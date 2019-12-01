Aprehenden a presunto responsable de homicidio de un taxista, ocurrido en Lázaro Cárdenas, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 21:34:28

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 5 de octubre de 2025.- Alberto “N”, quien es señalado de su posible relación en la Comisión de los delitos de homicidio calificado y robo calificado grave, cometidos en agravio de un taxista, fue capturado por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el pasado 29 de septiembre, Alberto “N” privó de la vida a golpes al taxista cuando se encontraban en un inmueble ubicado en las inmediaciones de una enramada de Playa Jardín, en Lázaro Cárdenas.

Tras cometer el ilícito, el investigado huyó a bordo del vehículo tipo taxi que conducía la víctima, de la línea Alfa, con el que se trasladó al domicilio de agraviado, ubicado en la calle Samalayuca de la colonia Alondra, fraccionamiento Leonardo Rodríguez Alcaine, donde presuntamente sustrajo diversos objetos personales, prendas de vestir y bolsos de dama.

Una vez que el agente del Ministerio Público reunió datos de prueba suficientes, solicitó la respectiva orden de aprehensión, misma que fue obsequiada por el Juez de Control y cumplimentada este día por personal de la Policía de Investigación.

El detenido fue internado en el Centro Penitenciario local y presentado ante el órgano jurisdiccional que habrá de resolver su situación jurídica.