Aprehenden a presunto responsable de homicidio de un taxista, ocurrido en Lázaro Cárdenas, Michoacán 

Aprehenden a presunto responsable de homicidio de un taxista, ocurrido en Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 21:34:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 5 de octubre de 2025.- Alberto “N”, quien es señalado de su posible relación en la Comisión de los delitos de homicidio calificado y robo calificado grave, cometidos en agravio de un taxista, fue capturado por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el pasado 29 de septiembre, Alberto “N” privó de la vida a golpes al taxista cuando se encontraban en un inmueble ubicado en las inmediaciones de una enramada de Playa Jardín, en Lázaro Cárdenas.

Tras cometer el ilícito, el investigado huyó a bordo del vehículo tipo taxi que conducía la víctima, de la línea Alfa, con el que se trasladó al domicilio de agraviado, ubicado en la calle Samalayuca de la colonia Alondra, fraccionamiento Leonardo Rodríguez Alcaine, donde presuntamente sustrajo diversos objetos personales, prendas de vestir y bolsos de dama. 

Una vez que el agente del Ministerio Público reunió datos de prueba suficientes, solicitó la respectiva orden de aprehensión, misma que fue obsequiada por el Juez de Control y cumplimentada este día por personal de la Policía de Investigación. 

El detenido fue internado en el Centro Penitenciario local y presentado ante el órgano jurisdiccional que habrá de resolver su situación jurídica.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Tarímbaro, Michoacán: Fallece motociclista al accidentarse en la colonia Miguel Hidalgo
Aprehenden a presunto responsable de homicidio de un taxista, ocurrido en Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Sofocan incendio de vehículo en la autopista federal 57 México-Querétaro  
Menor de edad intenta quitarse la vida al arrojarse del hospital Tec100 del municipio de Querétaro
Más información de la categoria
Buenavista, Michoacán, una verdadera zona de guerra, atrapada en la pugna entre cárteles: Lupe Mora
En el último año en Michoacán, 65 policías federales, estatales, municipales, comunitarios y militares, perdieron la vida
Arde Buenavista, Michoacán: nuevo enfrentamiento contra autoridades tras ataque mortal a policías
Omar García Harfuch reconoce a Claudia Sheinbaum por su primer año de Gobierno; destaca que homicidios dolosos se han reducido 32%
Comentarios