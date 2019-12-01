Buenavista, Michoacán, una verdadera zona de guerra, atrapada en la pugna entre cárteles: Lupe Mora

Autor: Sergio Cortés Eslava / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 21:57:46

Buenavista, Mich., a 5 de octubre de 2025.- Ante los enfrentamientos armados de este fin de semana entre grupos rivales del crimen organizado que también han atacado a las fuerzas federales, estatales y municipales, José Guadalupe Mora Chávez, “Lupe” Mora, exigió mayor presencia real del Estado y señaló que el municipio de Buenavista, “se ha convertido en una verdadera zona de guerra, atrapada en la pugna entre cárteles que ponen en riesgo la vida de inocentes”.

El también jefe de Tenencia de Felipe Carrillo Puerto “La Ruana”, municipio de Buenavista y hermano del extinto fundador de las Autodefensas en Michoacán, a través de sus redes sociales reclamó a los diferentes órdenes de gobierno poner un alto “a la zona de guerra” que se vive en su municipio.

“Mientras los civiles, el Ejército Mexicano y la Guardia Civil resisten los ataques y enfrentamientos que se viven día a día en nuestro municipio, nos preguntamos:

¿Dónde está el gobernador del estado?

¿Dónde está el fiscal?

¿Dónde está Omar García Harfuch?

¿Dónde está la FEMDO?

¿Dónde está la presidenta de la República?

“Buenavista se ha convertido en una verdadera zona de guerra, atrapada en la pugna entre cárteles que ponen en riesgo la vida de inocentes. Hace apenas unos días sufrimos el atentado contra la Guardia Civil, el asesinato de elementos de la Guardia Civil a manos de grupos armados y hoy nuevamente fue atacado el Ejército”, posteo Mora Chávez este domingo 5 de octubre.

Y se preguntó: “¿Dónde está Morena? En sus mítines, con su aspirante del 27, sumisos, permisivos e indolentes, ajenos a la tragedia que vivimos quienes habitamos esta tierra.

“Y nosotros, el pueblo, ¿dónde quedamos?

“Los ciudadanos que cada día salimos a trabajar, que protegemos a nuestras familias, que no tenemos armas ni poder, pero que sí tenemos dignidad y exigimos paz y justicia.

“Exigimos presencia real del Estado, no discursos ni promesas.

“No queremos que Buenavista siga siendo el territorio olvidado entre intereses políticos y criminales.

“Queremos vivir, estamos cansados de que incluso los medios de comunicación nos digan ahora qué nos viene a decir, porque saben que no pasa nada, no sirve de nada, porque no hay solución visible.

Mientras los muertos siguen subiendo, pronto no quedará nadie para el 27 añorado de los partidos, porque parece que eso es lo único que les mueve, no su pueblo”, sentenció Lupe Mora.