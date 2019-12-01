Sujetos armados asaltan tienda Sanborns en la colonia Del Valle en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 08:09:34

Ciudad de México, a 1 de octubre de 2025.- Cinco hombres entraron a una tienda Sanborns ubicada en la colonia Del Valle de la alcaldía Benito Juárez, donde amenazaron a personal con armas punzocortantes, para sacar mercancía.

Los hechos ocurrieron sobre la Avenida Insurgentes, donde después de someter a los empleados de la tienda, los sujetos comenzaron a sacar diferentes objetos de las vitrinas como lentes, joyería y relojes, para después salir huyendo a bordo de unas motocicletas.

De acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, las motos fueron abandonadas en la calle Pitágoras, y los presuntos responsables del robo, siguieron la huída a pie.

El gerente de la tienda acudió a presentar una denuncia, aunque se desconoce cuál fue el monto total de las piezas que sacaron.

Mientras, se continúa realizando la investigación correspondiente por los hechos, además de que se están revisando las cámaras de videovigilancia, para dar con los responsables.