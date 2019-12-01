Sujeto quita la vida a sus abuelos, tras huir de un hospital psiquiátrico en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 20:18:25

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2026.- Un hombre que huyó de una clínica psiquiátrica, les quitó la vida a sus abuelos en la Ciudad de México, situación por la que fue detenido.

Los hechos se registraron al interior de una vivienda ubicada en la calle Leopoldo Blakaller, en la colonia Ampliación San Pedro Xalpa, de la alcaldía Azcapotzalco.

Según los testimonios, el sujeto había sido internado por sus familiares en la clínica para recibir atención psicológica y psiquiátrica, pero desafortunadamente se escapó en días pasados.

La tarde de este miércoles, ingresó al domicilio y apuñaló a sus abuelos con un cuchillo en repetidas ocasiones.

Una familiar de las víctimas, llamó a emergencias para solicitar el apoyo, y cuando llegaron los policías, esta les indicó que al interior de la casa se encontraban dos personas con heridas en el cuerpo, por lo que de inmediato se solicitó la ayuda correspondiente.

Al lugar arribaron paramédicos, quienes confirmaron que los adultos mayores ya no contaban con signos vitales.

El atacante, se encontraba en las escaleras del patio, sosteniendo con sus manos el arma punzocortantes con el que atacó a sus abuelos, por lo que fue detenido y llevado al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Asimismo, ingresaron al área peritos para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las indagatorias que el caso amerita.