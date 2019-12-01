Víctor Manríquez busca ratificación como coordinador de MC en Michoacán 

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 18:41:27

Morelia, Michoacán, a 18 de febrero de 2026.- El partido Movimiento Ciudadano en Michoacán definirá este próximo domingo quién encabezará su dirigencia estatal para el próximo periodo, en un proceso al que el actual coordinador provisional, Víctor Manríquez González, se ha inscrito buscando su ratificación.

Manríquez informó que el registro de aspirantes culminó el día de ayer y que será la Comisión de Convenciones y Elecciones a nivel nacional la que emitirá un dictamen antes de este viernes.

En caso de que exista más de un aspirante registrado, el proceso culminará con una votación. Quien resulte electo asumirá el cargo por los próximos tres años.

A la definición del nuevo representante estatal del partido naranja acudirá Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de MC.

En entrevista con diversos medios de comunicación, Manríquez destacó que durante su gestión provisional logró duplicar el número de afiliados al partido en el estado, y la renovación de cerca de 70 dirigencias municipales.