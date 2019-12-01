Carta de Carlos Manzo a Morena revela respaldo previo a Raúl Morón como candidato de unidad

Morelia, Mich., a 18 de febrero de 2026.- Una carta firmada por el exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, dirigida al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, muestra que el entonces presidente municipal expresó, en su momento, una valoración positiva del perfil político del senador Raúl Morón Orozco, a quien solicitó fuera considerado como candidato de unidad al Gobierno de Michoacán.

El documento, dado a conocer por el político michoacano Fidel Calderón Torreblanca, está dirigido a la Coordinación de Alianzas y Candidaturas Únicas del CEN de Morena. En él, Manzo sostiene que Morón “posee el perfil idóneo para ser considerado candidato único y definitivo”, además de señalar que contaba con el reconocimiento de liderazgos estatales y con respaldo político a nivel nacional.

En otro apartado, la carta refiere que, de acuerdo con encuestas publicadas en ese periodo, Morón se perfilaba como un aspirante con altas probabilidades de triunfo electoral, lo que habría motivado el llamado a la unidad interna del partido.

El contenido del documento resulta relevante en el contexto de las tensiones políticas que se generaron posteriormente, cuando Carlos Manzo decidió buscar la candidatura al gobierno estatal, etapa a partir de la cual se intensificaron las diferencias públicas entre diversos actores de Morena en Michoacán.

Calderón Torreblanca sostuvo que la misiva evidencia que, antes del proceso interno, existía una relación política de coincidencia y reconocimiento entre Manzo y Morón, y que las confrontaciones posteriores deben entenderse en el marco de una disputa interna por la candidatura, más que como resultado de señalamientos previos de otra naturaleza.

Respecto a la denuncia presentada recientemente por Grecia Quiroz García, viuda de Carlos Manzo, en la que se menciona al senador Morón, el legislador morenista subrayó que será responsabilidad de las autoridades ministeriales esclarecer los hechos conforme a derecho, garantizando imparcialidad y debido proceso.

Finalmente, Calderón llamó a la militancia de Morena a privilegiar la unidad interna frente a los retos que enfrenta el estado, recordando que el propio Carlos Manzo, en distintos momentos de su trayectoria política, hizo públicos llamados similares a la cohesión del movimiento.