En Uruapan, Michoacán: Detiene la GC en poder de sustancias ilícitas a un sujeto en la colonia Quirindavara
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 18:25:58
Uruapan, Michoacán, a 18 de febrero de 2026.- Un hombre de oficio albañil fue detenido por elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en poder de una sustancia granulada con las características de la droga conocida como “crystal”. 

El hombre dijo llamarse Gustavo Alfredo T. V., de 31 años de edad, de oficio albañil, vecino de la colonia Santa Bárbara. 

Sobre su detención se informó que los oficiales realizaban un recorrido de prevención del delito sobre la calle Lago de Pátzcuaro, a la altura de la colonia Quirindavara, ahí interceptaron al hombre que caminaba con dirección a la colonia Wenceslao Victoria Soto. 

El hombre trató de evadir a los oficiales, pero finalmente fue detenido y tras realizarle una revisión de rutina le encontraron entre sus pertenencias una bolsas de plástico transparente que contenía 1.76 gramos, de una sustancia con las características de la droga sintética conocida como “crystal”. 

Por tal motivo el hombre y la droga fueron puestos a disipación del agente del Ministerio Público , de la Fiscalía General del Estado.

