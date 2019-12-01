Población desplazada por violencia, retorna a comunidades de Apatzingán: Sandra Olimpia

Morelia, Michoacán, a 18 de febrero de 2026.- Habitantes desplazados por la violencia están retornando a algunas localidades de Apatzingán, aseguró la diputada Sandra Olimpia Garibay, representante de ese distrito.
En entrevista, la legisladora local reconoció que si bien la presencia de amenazas como minas y drones continúa, esta se ha reducido considerablemente en comparación con momentos anteriores.
Agregó que por lo menos tres comunidades más, como Llano Grande y Las Bateas, todavía viven situaciones de pérdida de población.
Garibay indicó que el retorno no está exento de dificultades, ya que muchas familias regresan a empezar de nuevo y, a menudo, sin bienes materiales, enfrentándose a condiciones de pobreza.
"Llegan a empezar de nuevo, porque tú sabes que cuando se salieron, muchos incluso lo único que cuidaron fue su vida y se salieron sin ningún bien", sentenció.