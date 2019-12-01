Población desplazada por violencia, retorna a comunidades de Apatzingán: Sandra Olimpia

Población desplazada por violencia, retorna a comunidades de Apatzingán: Sandra Olimpia
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 16:54:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 18 de febrero de 2026.- Habitantes desplazados por la violencia están retornando a algunas localidades de Apatzingán, aseguró la diputada Sandra Olimpia Garibay, representante de ese distrito.

En entrevista, la legisladora local reconoció que si bien la presencia de amenazas como minas y drones continúa, esta se ha reducido considerablemente en comparación con momentos anteriores.

Agregó que por lo menos tres comunidades más, como Llano Grande y Las Bateas, todavía viven situaciones de pérdida de población.

Garibay indicó que el retorno no está exento de dificultades, ya que muchas familias regresan a empezar de nuevo y, a menudo, sin bienes materiales, enfrentándose a condiciones de pobreza.

"Llegan a empezar de nuevo, porque tú sabes que cuando se salieron, muchos incluso lo único que cuidaron fue su vida y se salieron sin ningún bien", sentenció.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Accidente automovilístico en Salvador Escalante, Michoacán, deja una persona sin vida y varios heridos
Por quebranto de 3 mil 412 millones y riesgo de fuga, tribunal niega amparo al primer Secretario de Seguridad de Michoacán con Silvano Aureoles; exgobernador sigue a la fuga
Se registra nuevo ataque en taquería del Eje Manuel J. Clouthier en Celaya, Guanajuato; no hay lesionados
Condenan a 50 años de prisión a cada integrante de célula dedicada al secuestro en León
Más información de la categoria
Carta de Carlos Manzo a Morena revela respaldo previo a Raúl Morón como candidato de unidad
Población desplazada por violencia, retorna a comunidades de Apatzingán: Sandra Olimpia
Por quebranto de 3 mil 412 millones y riesgo de fuga, tribunal niega amparo al primer Secretario de Seguridad de Michoacán con Silvano Aureoles; exgobernador sigue a la fuga
Obtén descuentos de hasta el 30% con la tarjetas Orgullo Migrante
Comentarios