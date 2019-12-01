Choque en Cuitzeo, Michoacán, deja un hombre sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 19:01:53
Cuitzeo, Michoacán, a 18 de marzo de 2026.- El choque entre un tráiler y un vehículo compacto, dejó como saldo una persona muerta, hechos registrados en la autopista Morelia-Salamanca en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la regia vialidad, en el Lago de Cuitzeo, se había registrado un choque automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes encontraron a un hombre sin vida en un auto Chevrolet Cavalier.

Es de mencionar que el tráiler terminó en las aguas del lago de donde fue sacado por grúas, hechos de los que tomó conocimiento la GN.

