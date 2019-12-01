Sujeto es detenido por tentativa de homicidio contra su hija en Zamora

Fecha: 13 de Septiembre de 2025
Zamora, Michoacán, a 13 de septiembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado (FGE), cumplimentó una orden de aprehensión contra Diego Alberto “N”, por su presunta participación en delitos de tentativa de homicidio y lesiones calificadas en agravio de su hija menor de edad y de Regina Aidé E.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de septiembre en la colonia Valencia Segunda Sección, cuando María del Carmen B., y su hija de ocho meses se encontraban en un convivio. Al salir a realizar unas compras, la madre se topó con su ex pareja, quien presuntamente las amenazó de muerte.

Posteriormente, Diego Alberto “N”, ingresó al domicilio donde se llevaba a cabo el convivio y realizó detonaciones de arma de fuego que ocasionaron lesiones a Regina Aidé E., mientras que la menor resultó ilesa.

La FGE integró la carpeta de investigación y obtuvo de aprehensión ante un Juez de Control, que fue cumplimentada por personal de la institución. La Fiscalía reafirmó su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la integridad de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

