Sujeto en estado de ebriedad irrumpe en vivienda y golpea brutalmente al dueño en Durango

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 12:02:01

Gómez Palacio, Durango, 14 de octubre del 2025.- Un hombre en presunto estado de ebriedad ingresó por la fuerza a un domicilio en el fraccionamiento Villa Nápoles y golpeó salvajemente al propietario, quien terminó hospitalizado con diversas lesiones en el rostro y el cuerpo.

La víctima fue identificada como Eliseo Castillo Jiménez, de 64 años, quien fue trasladado por sus familiares a la Clínica 46 del IMSS, donde médicos reportaron herida en el cráneo y múltiples contusiones.

Según su testimonio ante las autoridades, el agresor (identificado como Guillermo “N”) llegó a su vivienda sin motivo aparente y lo agredió a puñetazos tras ser increpado por haber entrado sin permiso.

El ataque ocurrió alrededor de las 18:00 horas del lunes, momento en que el responsable huyó del lugar después de la golpiza.

Vecinos alertaron a la familia del lesionado, quien fue trasladado de emergencia para recibir atención médica.