En accidente, fallece motociclista en la comunidad de Unguarán de Pátzcuaro, Michoacán 

En accidente, fallece motociclista en la comunidad de Unguarán de Pátzcuaro, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 15:52:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Pátzcuaro, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse con su motocicleta en un camino de terracería en la comunidad de Unguarán, en este municipio, un motociclista perdió la vida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar, el conductor de una motocicleta había sufrido un accidente.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron sin vida al conductor del vehículo, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue llevado al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un individuo en la colonia Ejidal Sur de Zamora, Michoacán
Tras enfrentamiento detienen a tres sujetos en la colonia Morelos de Uruapan, Michoacán; un agente de Investigación resultó herido
Cae célula armada con Barrett calibre 50, fusiles y granadas tras balaceras y ataque a la Presidencia de Zinapécuaro, Michoacán
En accidente, fallece motociclista en la comunidad de Unguarán de Pátzcuaro, Michoacán 
Más información de la categoria
Cae célula armada con Barrett calibre 50, fusiles y granadas tras balaceras y ataque a la Presidencia de Zinapécuaro, Michoacán
Productores de limón tiran cientos de kilos de fruta en calles de Apatzingán, Michoacán, en protesta por bajos precios
Circulan videos de presuntos integrantes de grupo delincuencial jalisciense en la repartición de despensas en zonas inundadas de Veracruz
Arrestan a tres generadores de violencia tras bloqueos carreteros y quema de vehículos en Chiapas
Comentarios