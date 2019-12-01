En accidente, fallece motociclista en la comunidad de Unguarán de Pátzcuaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 15:52:36

Pátzcuaro, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse con su motocicleta en un camino de terracería en la comunidad de Unguarán, en este municipio, un motociclista perdió la vida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar, el conductor de una motocicleta había sufrido un accidente.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron sin vida al conductor del vehículo, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue llevado al Semefo para los efectos de ley.