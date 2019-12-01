Camion tipo cisterna, sale del camino y vuelca en el libramiento Norponiente de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 14:42:44

Querétaro, Querétaro, 14 de octubre del 2025.- Importantes daños materiales, dejó la volcadura de un camión tipo cisterna, la cual se registró la tarde de este martes, en el libramiento Norponiente de Querétaro.

Fue a la altura de la comunidad de El Nabo, en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, en donde la unidad perdió el control por el presunto exceso de velocidad en el que transitaba.

Al perder el control, la unidad se salió del camino y posteriormente volcó, quedando con importantes daños materiales en la carrocería.

Personal de Protección Civil y Bomberos de Querétaro, son quienes acudieron altura lugar para los primeros auxilios y tras valorar al operador determinaron que no presentaba heridas graves.

La vialidad fue abanderada los autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que afortunadamente quedó solo en daños materiales.