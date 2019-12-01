Arrestan a tres generadores de violencia tras bloqueos carreteros y quema de vehículos en Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 11:18:03

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 14 de octubre de 2025.- Tres personas fueron detenidas durante una serie de operativos realizados en distintos municipios de Chiapas, luego de los bloqueos carreteros y la quema de 14 vehículos ocurridos en días recientes.

Las acciones se llevaron a cabo en los municipios de Cintalapa de Figueroa, Jiquipilas, Berriozábal, Villaflores y Ocozocoautla de Espinosa, donde agentes de distintas corporaciones realizaron cateos en varios inmuebles. En los lugares intervenidos se aseguraron tres armas de fuego, dosis de droga, 12 vehículos, una cuatrimoto, siete motocicletas, ponchallantas, ropa táctica, equipos de comunicación y teléfonos móviles.

De acuerdo con los reportes policiales, los detenidos (dos hombres de 25 y 41 años y una mujer de 39) estarían relacionados con los bloqueos registrados en la carretera federal 190-D Tapanatepec–Tuxtla Gutiérrez, así como en los tramos Raudales Malpaso–Ocozocoautla y Villaflores–Nuevo México, donde se reportaron incendios de vehículos.

Los tres sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que se encargará de determinar su situación legal, mientras los inmuebles cateados quedaron bajo resguardo policial.