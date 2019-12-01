Autoridades de la FGE investigan hechos ocurridos en Zinapécuaro, Michoacán tras detonaciones de arma de fuego

Fecha: 14 de Octubre de 2025
Zinapécuaro, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- Luego de los hechos violentos registrados en Zinapécuaro, autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) dieron inició a actos de investigación con relación a los hechos registrados esta madrugada donde se reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego que provocaron daños a inmuebles, vehículos y una escuela primaria, así como lesiones a una persona.

Sobre el patrullar se informó que durante las primeras horas de hoy, personal de la Policía de Investigación, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Civil, acudió a la zona centro de Zinapécuaro, luego de recibir un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de sujetos armados.

Al arribar al lugar, se constató que tres domicilios particulares y vehículos estacionados presentaban impactos de proyectil de arma de fuego. En el sitio fueron recolectados casquillos percutidos de diferentes calibres. Asimismo, se advirtió que cámaras de videovigilancia del C5i resultaron dañadas.

Durante la inspección, en un domicilio ubicado en la calle Rafael Carrillo, colonia Centro, se localizó a Elena Giselle G., de 53 años de edad, quien presentaba lesiones leves causadas por cristales rotos, por lo que fue atendida por paramédicos sin requerir hospitalización.

En el marco de los recorridos de seguridad realizados en las localidades aledañas, en el crucero de la comunidad de Taimeo, fueron localizados dos vehículos marca Chevrolet, línea Aveo, color gris, y un camión tipo torton marca Freightliner, color blanco, los cuales presentaban impactos de proyectil de arma de fuego.

La FGE continúa con las diligencias periciales y actos de investigación correspondientes, a fin de esclarecer los hechos y determinar la identidad de los responsables.

