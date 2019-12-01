Decomisan 70 mil litros de huachicol en Tamaulipas; hay un detenido

Decomisan 70 mil litros de huachicol en Tamaulipas; hay un detenido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 11:17:27
Jaumave, Tamaulipas, a 14 de octubre 2025.- Personal del Gabinete de Seguridad federal decomisó 70 mil litros de huachicol, aseguró un tractocamión con dos autotanques y capturó a una persona, en el municipio de Jaumave, Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte oficial, dicho aseguramiento se llevó a cabo en las acciones del gobierno federal de los días 11, 12 y 13 de octubre.

Asimismo, se detalló que el operativo forma parte de la operación Frontera Norte, puesta en marcha desde el pasado 5 de febrero, con el objetivo de combatir el trasiego de drogas y personas en la zona.

Cabe señalar que  en el estado de Tamaulipas se ha decomisado el 34% por ciento de combustible ilegal del país, con un total de 13 mil 435 millones de litros en los últimos cuatro meses.

Dicha cantidad supera lo incautado en las aduanas en los últimos tres años.

Noventa Grados
