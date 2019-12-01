Descartan relación con Tránsito en incendio de vehículos en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 14:07:49

Celaya, Guanajuato, 14 de octubre del 2025.- El director de la Policía Municipal, Bernardo Rafael Cajero Reyes, aclaró que los dos vehículos incendiados en la colonia Valle del Real no tenían relación con la Dirección de Tránsito y Policía Vial, luego de que en redes sociales circulara la versión de que uno de ellos pertenecía a personal municipal.

“Definitivamente no pertenecen a ningún área del municipio ni a personal de Tránsito. Esos vehículos eran de una empresa”, precisó el funcionario.

El mando policial explicó que, según el reporte recibido en el 911, dos personas llegaron al sitio caminando, rociaron gasolina sobre los autos y posteriormente les prendieron fuego.

“La información que llegó al 911 indica que fueron dos personas las que llegaron con gasolina y le prendieron fuego a esos vehículos. Iban caminando, no se desplazaban en otro automóvil”, señaló Cajero Reyes.

Añadió que en el área no existen cámaras de videovigilancia que permitan identificar a los responsables, pero que ya se presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, la cual será la encargada de investigar el hecho.

“En el lugar donde incendiaron esos vehículos no tenemos cámaras cercanas; sin embargo, ya se puso la denuncia a la Fiscalía para que investigue y recabe más información sobre esas personas”, indicó.

El director descartó que se trate de un acto de terrorismo o de un ataque contra la ciudadanía o el gobierno local.

“No, no es terrorismo, por supuesto que no. Posiblemente sea alguna riña o un tema particular, pero no hubo daños a personas ni instalaciones públicas, únicamente a los vehículos”, aclaró.

Finalmente, destacó que la colonia Valle del Real es una zona tranquila y que los vecinos manifestaron no reconocer a los presuntos responsables.

“Los vecinos comentaron que no conocen a quienes incendiaron los vehículos; no son del lugar. Es una colonia tranquila, no habían ocurrido hechos de este tipo”, concluyó Cajero Reyes.