Circulan videos de presuntos integrantes de grupo delincuencial jalisciense en la repartición de despensas en zonas inundadas de Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 13:57:36
Tihuatlán, Veracruz, 14 de octubre del 2025.– En medio de la emergencia por las lluvias torrenciales que devastaron el norte del estado de Veracruz, comenzaron a circular videos donde presuntos integrantes de un grupo delincuencial jalisciense aparecen en la repartición de despensas a familias afectadas en el municipio de Tihuatlán, Veracruz.

En las imágenes, difundidas en redes sociales, se observa a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fuertemente armados y con uniformes tácticos descargando camionetas llenas de víveres mientras decenas de damnificados hacen fila para recibir la ayuda.

De parte del Cártel Jalisco Nueva Generación”, se escucha decir a los presuntos miembros del grupo, quienes entregan bolsas transparentes con el logotipo “CJNG Octubre 2025” y dibujos de diablos con tridentes. 

Cabe destacar que el hecho se registró mientras Veracruz enfrenta una de las peores tragedias del año, con 29 personas fallecidas y 18 desaparecidas por el desbordamiento del río Cazones, según cifras oficiales.

Los municipios más afectados son Poza Rica, Tihuatlán, Papantla y Álamo, donde más de 5 mil viviendas resultaron dañadas tras las lluvias extraordinarias registradas desde el 9 de octubre.

Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades federales o estatales sobre estos operativos del grupo criminal.

En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó la región el pasado 12 de octubre, donde aseguró que “a nadie se le va a dejar desamparado”, mientras brigadas gubernamentales iniciaron censos casa por casa para cuantificar los daños y apoyar a la población afectada.

