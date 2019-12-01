Sujeto bajo los efectos del alcohol, entra a liberar a 6 leones en la Reserva de los Pinos en el Estado de México

Ocoyoacac, Estado de México, a 9 de marzo de 2026.- Un incidente inusual se registró en la Reserva Los Pinos, un criadero de animales exóticos ubicado en el poblado de San Pedro Cholula, en los límites con la comunidad de San Antonio El Llanito, en el municipio de Ocoyoacac, luego de que un hombre en aparente estado de ebriedad ingresara al lugar y liberara al menos seis leones.

De acuerdo con reportes, el individuo logró brincar la barda del recinto y abrir las jaulas de los felinos. Sin embargo, al percatarse del peligro que representaban los animales sueltos, el propio sujeto terminó refugiándose dentro de una de las jaulas para evitar ser atacado. Incluso, los encargados del sitio aseguran contar con un video en el que se observa a los leones fuera de sus encierros y que presuntamente fue grabado por el mismo hombre mientras permanecía enjaulado.

Fuentes cercanas al caso indicaron que, tras quedar en libertad, uno de los leones logró herir al intruso. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del hombre ni su estado de salud. Además, durante el incidente uno de los felinos habría atacado y matado a un perro que se encontraba dentro de la reserva.

Ante la situación, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), junto con elementos de la Guardia Nacional y policías estatales y municipales de Ocoyoacac, desplegaron un operativo dentro del predio para localizar y regresar a los animales a sus jaulas. Las autoridades informaron que ninguno de los leones salió a la vía pública, por lo que la población de San Pedro Cholula no estuvo en riesgo.

La Reserva Los Pinos es un inmueble privado que ha funcionado como refugio para animales que anteriormente eran utilizados en circos, actividad prohibida en México desde hace algunos años. No obstante, el sitio también ha sido señalado como posible criadero de especies exóticas y ya había registrado incidentes previos; incluso, el año pasado uno de sus leones escapó y fue visto caminando por calles de San Pedro Cholula.