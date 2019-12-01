Captan accidente múltiple en la entrada a León, Guanajuato, hay una persona fallecida y nueve lesionados

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 21:45:55

León, Guanajuato, a 9 de marzo de 2026.– Un accidente múltiple ocurrido la mañana de este lunes en una de las principales entradas a la ciudad de León quedó registrado por cámaras de videovigilancia y dejó como saldo una persona sin vida y nueve lesionados, además de provocar el bloqueo parcial de la vialidad durante varias horas.

El percance se registró sobre el bulevar Aeropuerto, a la altura del puente conocido como La Roncha, en el tramo que conecta de Silao hacia León, donde al menos seis vehículos se vieron involucrados en el fuerte choque que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de tránsito.

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto responsable sería el conductor de un tráiler que transportaba refrescos, quien tras el impacto abandonó el lugar.

Testigos señalaron que antes de huir aseguró que su unidad se había quedado sin frenos.

En las imágenes se observa cómo el tráiler no logra detenerse completamente y termina impactándose contra un automóvil Jetta blanco, el cual quedó prensado entre la pesada unidad y un camión de paquetería.

La víctima mortal fue identificada como Gerardo, originario de Irapuato, quien presuntamente se dirigía a su centro de trabajo en una empresa ubicada en León.

A consecuencia del fuerte impacto, otro vehículo Chevy negro terminó volcado sobre su toldo en el carril de baja velocidad.

En esa unidad viajaba una familia, entre ellos un adolescente de aproximadamente 12 años, quien resultó lesionado junto con otros ocupantes.

Paramédicos y elementos de rescate acudieron al lugar para brindar atención a los heridos, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de la zona para recibir atención médica.

El accidente provocó severas afectaciones al tráfico en la principal vía de acceso a León, por lo que autoridades pidieron a los automovilistas extremar precauciones mientras se realizaban las maniobras para retirar los vehículos involucrados.