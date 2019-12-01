Hombre pierde la vida mientras recibía atención médica en un hospital de Uruapan, Michoacán, tras ser atacado en su domicilio en la colonia San Rafael

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 22:30:18

Uruapan, Michoacán, a 9 de marzo de 2026.- Un hombre perdió la vida mientras era atendido en un hospital, luego de haber sido víctima de un ataque armado ocurrido en su vivienda ubicada en la colonia San Rafael, del municipio de Uruapan.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se registró la tarde de este día en un domicilio situado sobre la calle Isabel la Católica, a unos metros del Boulevard Industrial. En ese lugar, la víctima, cuya identidad no ha sido confirmada, fue sorprendida por sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

Los agresores le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron del sitio con rumbo desconocido. Tras el ataque, el hombre fue trasladado en un vehículo particular a un hospital para recibir atención médica, debido a que presentaba varias heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

Pese a los esfuerzos del personal médico en el área de urgencias, el lesionado falleció minutos después. El personal del hospital notificó a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, cuyos agentes acudieron para iniciar las investigaciones correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento, se desconoce el móvil de la agresión.