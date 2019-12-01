SSPC y FGR sostienen reunión de alto nivel con el director del FBI para fortalecer coordinación bilateral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 10:11:55
Ciudad de México, 23 de enero del 2026.- Derivado del mecanismo de entendimiento alcanzado con el Gobierno de los Estados Unidos y los acuerdos de cooperación internacional, el 22 de enero se recibió la visita del Director del Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau ofInvestigation – FBI), Kash Patel.

Se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo: una con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y otra con la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante los encuentros, se reconoció el aumento de las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y de objetivos prioritarios que impactan a ambos países. Asimismo, se acordó continuar el trabajo coordinado en beneficio de ambas naciones, con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial.

Las reuniones se desarrollaron en un ambiente de respeto, y se acordó seguir fortaleciendo la coordinación, que ya ha producido resultados relevantes en la detención de objetivos prioritarios. La cooperación se mantendrá y se reforzará el intercambio de información, con el propósito de fortalecer la seguridad de ambos países.

El Director del FBI partió hoy rumbo a los Estados Unidos, llevando consigo a dos objetivos prioritarios: una persona de nacionalidad no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas, y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de los Estados Unidos.

El respeto y la responsabilidad compartida continuarán siendo los principios rectores de esta colaboración.

