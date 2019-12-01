Choque por alcance termina en volcadura en el libramiento Norponiente de Querétaro

Choque por alcance termina en volcadura en el libramiento Norponiente de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 10:53:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 23 de enero del 2026.- La mañana de este viernes se registró una severa carga vehicular, en el libramiento Norponiente, luego de un aparatoso accidente entre dos vehículos, de los cuales uno terminó volcando en la ciudad de Querétaro.

El accidente ocurrió poco antes del fraccionamiento Viñedos, en dirección a Santa Rosa Jáuregui, a causa de la falta de precaución, por parte de uno de los involucrados.

Primeramente se registró un choque por alcance, posteriormente el vehículo protagonista invadió los carriles contrarios, mientras que la camioneta que impactó, terminó volcando sobre el camellón divisor. 

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, descartaron que el accidente dejara personas lesionadas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran armamento y animales exóticos en cateo de la FGEQ en Santa Rosa Jáuregui 
Sale del camino y vuelca en el anillo vial Fray Junípero Serra de Querétaro 
Choque por alcance termina en volcadura en el libramiento Norponiente de Querétaro
Destacan avances contra la extorsión en Querétaro con la aplicación CuelgaApp
Más información de la categoria
Sheinbaum destaca reducción de 28% en homicidio doloso en Veracruz en su sexenio
Cae ex campeón olímpico vinculado a organización criminal de Sinaloa acusado de traficar toneladas de estupefacientes; era objetivo prioritario del FBI
Defensa admite que militares ultimaron a joven en Sinaloa "por una probable confusión"
Chips “fantasma” ya se venden pese a vinculación obligatoria de líneas con CURP
Comentarios