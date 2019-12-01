Choque por alcance termina en volcadura en el libramiento Norponiente de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 10:53:50

Querétaro, Querétaro, 23 de enero del 2026.- La mañana de este viernes se registró una severa carga vehicular, en el libramiento Norponiente, luego de un aparatoso accidente entre dos vehículos, de los cuales uno terminó volcando en la ciudad de Querétaro.

El accidente ocurrió poco antes del fraccionamiento Viñedos, en dirección a Santa Rosa Jáuregui, a causa de la falta de precaución, por parte de uno de los involucrados.

Primeramente se registró un choque por alcance, posteriormente el vehículo protagonista invadió los carriles contrarios, mientras que la camioneta que impactó, terminó volcando sobre el camellón divisor.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, descartaron que el accidente dejara personas lesionadas.