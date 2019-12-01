Claudia Sheinbaum pide a la Suprema Corte aclarar compra de camionetas de lujo para ministros

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 12:01:46
Veracruz, Veracruz, 23 de enero del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) justificó la compra de nuevas camionetas blindadas para ministras y ministros bajo el argumento de un ahorro superior a mil millones de pesos, derivado de la sustitución de un contrato de renta por la adquisición directa de los vehículos.

Durante su conferencia matutina realizada en Veracruz, la mandataria explicó que solicitó información al respecto y que la respuesta recibida fue una nota informativa por parte del máximo tribunal.

“Pregunté el día de ayer… nos dieron una nota informativa de que había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlos por la compra y ahorraron más de mil millones de pesos en este proceso. Esa es la nota que nos dieron”, señaló Sheinbaum.

No obstante, la presidenta subrayó que corresponde a la propia SCJN, así como a su Comité de Administración, explicar públicamente los detalles tanto del proceso de compra como de los criterios de seguridad que motivaron la decisión.

“Obviamente la Corte tiene que informar y todo el Comité de Administración tiene que informar… todo ello tiene que informarlo la Corte”, enfatizó.

Las declaraciones de Sheinbaum se dieron a pesar de que, en su comunicado previo, la Suprema Corte no especificó ni el monto del presunto ahorro ni que la compra de las camionetas blindadas derivara de la cancelación o sustitución de un contrato de renta.

Cuestionada sobre si la adquisición está relacionada con amenazas directas contra ministras o ministros, la presidenta reiteró que es responsabilidad de la SCJN aclarar ese punto.

