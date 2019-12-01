Sale del camino y vuelca en el anillo vial Fray Junípero Serra de Querétaro 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 10:58:48

Querétaro, Querétaro, 23 de enero del 2026.- La mañana de este viernes, servicios de emergencias se movilizaron al anillo vial Fray Junípero Serra, en donde se reportó la salida de camino y volcadura de un auto en la ciudad de Querétaro.

Fue en la incorporación con Prolongación Bernardo Quintana, en donde el conductor del auto perdió el control, presuntamente porque una persona se le atravesó.

Eso ocasionó que volanteara, y posteriormente el auto se saliera del camino y volcara, quedando con importantes daños materiales.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron al conductor y determinaron que no presentaba heridas graves.