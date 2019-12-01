Destacan avances contra la extorsión en Querétaro con la aplicación CuelgaApp

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 10:44:30
Querétaro, Querétaro, 23 de enero del 2026.- Juan Luis Ferrusca Ortiz, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, destacó los avances en materia de prevención de la extorsión y el fraude telefónico, subrayando la importancia de la aplicación CuelgaApp desarrollada por la dependencia y disponible de manera gratuita para la ciudadanía.

Esto, luego de que en días pasados se aprobó el dictamen de la Iniciativa de Ley que deroga el delito de extorsión en el Código Penal para el Estado de Querétaro, que presentó el diputado Homero Barrera, quien expresó que esta propuesta deriva directamente de una reforma constitucional federal, impulsada desde el proyecto de transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y que responde a una realidad que no se puede seguir ignorando y es que “la extorsión es uno de los delitos que más daño causa a las familias, a los comercios y a la paz social”.

Ferrusca Ortiz explicó que desde hace varios años la estrategia municipal se ha enfocado en la prevención, con talleres en escuelas, actividades comunitarias y el acompañamiento de la Policía Cibernética. Sin embargo, la herramienta tecnológica ha sido la más efectiva:

“Con CuelgaApp hemos logrado evitar más de 16 mil intentos de fraude o extorsión. La aplicación ya suma más de 62 mil descargas en todo el estado de Querétaro”.

Detalló que el sistema funciona al detectar llamadas potencialmente fraudulentas, que en muchos casos no recurren a amenazas directas, sino a engaños que derivan en fraudes telefónicos.

Actualmente, recordó, la aplicación se ha replicado en 11 municipios de Querétaro y también en el estado de Chihuahua. 

Además, se encuentran en proceso los trámites administrativos para implementarla en Guanajuato, con acercamientos en varios municipios de esa entidad.

Puntualizó que, por el momento, no existen solicitudes de otros estados para replicar el modelo, aunque confió en que la herramienta pueda expandirse en el futuro como un mecanismo eficaz de prevención.

