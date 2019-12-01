Sheinbaum destaca reducción de 28% en homicidio doloso en Veracruz en su sexenio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 11:34:20

Veracruz, Veracruz, 23 de enero de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que en Veracruz el homicidio doloso se redujo en 28 por ciento entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad y de la coordinación entre los gobiernos federal y estatal.

De acuerdo con la mandataria, el promedio diario de víctimas de este delito pasó de 3.13 a 2.48, lo que refleja una disminución sostenida tras un repunte registrado a mediados del año pasado.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, realizada en la Base Aeronaval de Veracruz, Sheinbaum explicó que esta reducción es resultado de la aplicación de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad:

Atención a las causas , que será reforzada este año con acciones focalizadas en jóvenes.

Fortalecimiento y consolidación de la Guardia Nacional , junto con el fortalecimiento de la Policía de Veracruz.

Inteligencia e investigación , respaldadas por cambios constitucionales y nuevas leyes para facilitar la detención de generadores de violencia.

Coordinación permanente entre los gabinetes de seguridad federal y estatal.

“Veracruz tuvo un ligero incremento a mediados del año pasado y ahora ya hay una reducción muy importante”, puntualizó la Presidenta.

Delitos de alto impacto y resultados operativos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los delitos de alto impacto en la entidad registraron una disminución del 0.3 por ciento respecto a 2024, al pasar de 20.6 a 20.5.

Detalló que, del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, en Veracruz se lograron los siguientes resultados:

3 mil 571 personas detenidas por delitos de alto impacto

Mil 41 armas de fuego aseguradas

9 mil 722 kilogramos de droga decomisados

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio al 31 de diciembre de 2025:

49 personas detenidas por extorsión

Seis objetivos prioritarios capturados

288 carpetas de investigación abiertas

4 mil 621 líneas telefónicas inhabilitadas

Atención a las causas y construcción de paz

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, señaló que en Veracruz el eje de Atención a las Causas se fortaleció mediante:

281 sesiones de Mesas de Paz estatales

4 mil 828 sesiones regionales, con 2 mil 889 acuerdos

386 Jornadas por la Paz, en las que participaron más de 77 mil personas

Asimismo, destacó que con el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, en 61 municipios se entregaron de forma voluntaria 230 armas de fuego, a cambio de dinero en efectivo.

Reconocimiento del gobierno estatal

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por el respaldo brindado durante la emergencia provocada por las lluvias intensas de octubre de 2025 y subrayó que la atención a la seguridad se mantiene de manera coordinada con las instituciones del Gabinete de Seguridad.