Aseguran armamento y animales exóticos en cateo de la FGEQ en Santa Rosa Jáuregui 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 11:03:29
Querétaro, Querétaro, a 23 de enero 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro informa que, como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, el pasado 11 de enero de 2026 se llevó a cabo una diligencia de cateo derivada de una carpeta de investigación iniciada por delitos contra la salud, en un inmueble ubicado en la delegación Santa Rosa Jáuregui.

La diligencia fue encabezada por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito, logrando el aseguramiento de armas de fuego largas y cortas, cartuchos de diversos calibres, documentación oficial, placas vehiculares, una contadora de billetes y otros indicios relevantes para el desarrollo de la investigación.

Asimismo, al interior del inmueble se localizó y aseguró fauna, consistente en dos tigres, un jaguar negro, un jaguar, caballos, caninos, pavoreales, un mapache, guacamayas, entre otros animales, por lo que se dio vista inmediata a la autoridad competente para su valoración, resguardo y atención conforme a los protocolos correspondientes.

Derivado de los indicios asegurados, el inmueble quedó bajo resguardo de esta Fiscalía, continuando con las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de responsabilidades.

Noventa Grados
