Cae ex campeón olímpico vinculado a organización criminal de Sinaloa acusado de traficar toneladas de estupefacientes; era objetivo prioritario del FBI
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 10:18:00
Washington D. C., Estados Unidos, a 23 de enero 2026.- Autoridades estadounidenses capturaron al Rayan Wedding, canadiense acusado de delitos como trasiego de estupefacientes y asesinato, que además es vinculado con una organización criminal de Sinaloa.

El ex campeón olímpico de snowboarding, de 44 años de edad, figuraba en la lista de los "Diez Fugitivos Más Buscados" del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Inclusive, el Departamento de Estado habría ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Se le vincula con el envío de cientos de millones de dólares en cocaína desde Colombia, a través de México, hacia Estados Unidos y Canadá.

Según el medio NBC News, dos funcionarios policiales aseguraron que el sujeto apodado o 'El Jefe’, 'Giant' o 'Public Enemy', está bajo custodia, sin embargo, no detallaron el lugar del arresto.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, describió a Wedding, como "una versión moderna de Pablo Escobar".

Cabe señalar que funcionarios de EEUU habían señalado anteriormente que se creía que el ahora detenido se ocultaba en México.

