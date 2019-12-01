SSPC emite recomendaciones para el uso responsable de dispositivos móviles en menores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 15:04:13

Ciudad de México, 18 de enero del 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una serie de sugerencias para el uso responsable de dispositivos móviles en niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de prevenir riesgos en entornos digitales como la exposición a violencia, discursos de odio, desinformación y contenidos sexuales, así como afectaciones a la salud emocional y al sueño.

A través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, la dependencia subrayó que, si bien la tecnología favorece el aprendizaje y el desarrollo de habilidades, el uso excesivo de pantallas puede generar aislamiento y alteraciones emocionales, por lo que llamó al acompañamiento activo de madres, padres y personas cuidadoras.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Acompañar a los menores durante el uso de dispositivos, especialmente en edades tempranas.

Establecer horarios y límites claros para equilibrar actividades digitales con descanso, convivencia y estudio.

Mantener un diálogo abierto sobre riesgos en internet.

Configurar controles parentales, filtros de contenido y ajustes de privacidad según la edad.

Fomentar hábitos saludables y el uso positivo de la tecnología, priorizando contenidos educativos y culturales.

Fortalecer la educación digital para identificar noticias falsas, mensajes dañinos y situaciones de riesgo.

Proteger la privacidad y la huella digital de los menores.

La SSPC recordó que, para denuncias u orientación, la ciudadanía puede acudir a la Unidad de Policía Cibernética de su entidad y consultar el directorio en la Ciberguía oficial.

Finalmente, la dependencia reiteró su compromiso de proteger a niñas, niños y adolescentes mediante la promoción de entornos digitales seguros que favorezcan su bienestar y desarrollo integral.