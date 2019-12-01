SSPC emite recomendaciones para el uso responsable de dispositivos móviles en menores

SSPC emite recomendaciones para el uso responsable de dispositivos móviles en menores
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 15:04:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 18 de enero del 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una serie de sugerencias para el uso responsable de dispositivos móviles en niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de prevenir riesgos en entornos digitales como la exposición a violencia, discursos de odio, desinformación y contenidos sexuales, así como afectaciones a la salud emocional y al sueño.

A través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, la dependencia subrayó que, si bien la tecnología favorece el aprendizaje y el desarrollo de habilidades, el uso excesivo de pantallas puede generar aislamiento y alteraciones emocionales, por lo que llamó al acompañamiento activo de madres, padres y personas cuidadoras.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Acompañar a los menores durante el uso de dispositivos, especialmente en edades tempranas.

Establecer horarios y límites claros para equilibrar actividades digitales con descanso, convivencia y estudio.

Mantener un diálogo abierto sobre riesgos en internet.

Configurar controles parentales, filtros de contenido y ajustes de privacidad según la edad.

Fomentar hábitos saludables y el uso positivo de la tecnología, priorizando contenidos educativos y culturales.

Fortalecer la educación digital para identificar noticias falsas, mensajes dañinos y situaciones de riesgo.

Proteger la privacidad y la huella digital de los menores.

La SSPC recordó que, para denuncias u orientación, la ciudadanía puede acudir a la Unidad de Policía Cibernética de su entidad y consultar el directorio en la Ciberguía oficial.

Finalmente, la dependencia reiteró su compromiso de proteger a niñas, niños y adolescentes mediante la promoción de entornos digitales seguros que favorezcan su bienestar y desarrollo integral.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un hombre en la colonia Lomas de San Pablo en Jacona, Michoacán 
Hombre de la tercera edad fallece al interior de una unidad de Qrobus sobre avenida Corregidora 
Sujeto cae de una torre de energía eléctrica en Paseo 5 de Febrero en el municipio de Querétaro; se encuentra grave
Localizan sin vida a un hombre en un lote baldío de la colonia Las Fuentes en Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Madre pide clemencia al mayor capo de Michoacán: suplica la liberación de su hijo de 16 años, entregado a la delincuencia por policías municipales desde octubre
Federación y estado revientan estructura criminal en Huetamo, Michoacán: aseguran armamento, aves exóticas y una tonelada y media de estupefaciente; hay 8 detenidos
Así fue el doble feminicidio en Cuautitlán; hombre usó martillo para ultimar a su exesposa y exsuegra para raptar a su hija
Partido Verde tensa bloque oficialista por Reforma Electoral; piden ser tratados como pares a Morena
Comentarios