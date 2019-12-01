SSPC alerta por fraudes inmobiliarios en redes sociales y plataformas digitales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 16:07:34

Ciudad de México, 3 de octubre de 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alertó sobre el aumento de fraudes relacionados con la compra, venta y renta de inmuebles a través de redes sociales y plataformas digitales, por lo que llamó a la población a verificar la información antes de realizar cualquier pago.

A través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, la dependencia advirtió que los delincuentes utilizan publicaciones falsas, suplantación de identidad, documentos apócrifos y otras estrategias para generar confianza y obtener dinero o información personal y financiera.

Entre las principales modalidades se encuentran las llamadas “preventas fantasma”, en las que se ofrecen desarrollos que no cuentan con los permisos necesarios o que nunca llegan a construirse. También se han detectado ventas de propiedades con documentación falsa o realizadas por personas que se hacen pasar por los propietarios.

Otra forma de fraude son los supuestos remates bancarios o judiciales, en los que se ofrecen inmuebles a precios muy por debajo de su valor comercial y se solicitan depósitos anticipados para apartar la propiedad o continuar con el supuesto proceso de compra.

Ante estos riesgos, la SSPC recomendó confirmar la identidad de propietarios, empresas o asesores inmobiliarios antes de iniciar cualquier negociación y evitar realizar depósitos basados únicamente en publicaciones, llamadas o mensajes.

También pidió revisar escrituras, permisos y antecedentes registrales del inmueble, consultar fuentes oficiales y buscar asesoría de notarios, abogados o profesionales inmobiliarios acreditados antes de formalizar una operación.

La dependencia recordó que tampoco se debe proporcionar información personal o financiera sin comprobar previamente quién la solicita y para qué será utilizada.

La SSPC señaló que la ciudadanía puede consultar su Ciberguía para conocer más recomendaciones de seguridad digital y prevenir este tipo de fraudes.