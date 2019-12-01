Decomisan 1.3 toneladas de estupefacientes en Culiacán, Sinaloa

Decomisan 1.3 toneladas de estupefacientes en Culiacán, Sinaloa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 07:20:14
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Culiacán, Sinaloa, a 3 de octubre 2026.- Personal de seguridad federal decomisó 1.3 toneladas de una sustancia ilícita durante un operativo en Culiacán, Sinaloa.

Según un comunicado oficial, la acción derivó de trabajos de Inteligencia Militar Central de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Igualmente, se mencionó que, además de los mil 320 kilos de metanfetamina, los uniformados aseguraron un vehículo.

Además, las autoridades mencionaron que la incautación representa un golpe de 350 millones de pesos para los grupos criminales.

La droga y el automóvil fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

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