SSP Michoacán detecta más de 600 llamadas de extorsión vinculadas a seis ladas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 15:15:35

Morelia, Michoacán, 3 de octubre de 2026.- Entre el 15 de noviembre de 2025 y septiembre de este año, la Secretaría de Seguridad de Michoacán (SSP) identificó y rastreó seis ladas telefónicas asociadas a más de 600 llamadas de extorsión, informó el subsecretario de Desarrollo Policial y Seguridad Privada, Marco Antonio Vargas González.

Sobre el particular, el funcionario estatal señaló que la ubicación de estos números es un pilar fundamental para combatir dicho ilícito por parte de la Unidad Antiextorsión, y prevenir que la ciudadanía sea víctima de fraudes o amenazas telefónicas.

Dentro del desglose de las claves con mayor presencia, Vargas González refirió que, entre las registradas en este esquema delictivo, se encuentran la 55 (Ciudad de México) con 202 registros; la lada 33 (Jalisco) con 116 registros, y la 720 (Edomex) con 39 registros.

Por otra parte, a nivel local se han identificado números vinculados en municipios michoacanos, encabezados por la 443 (Morelia) con 209 registros; seguida por la 452 (Uruapan) con 32 registros, y la lada 351 (Zamora) con 14 registros.

Asimismo, los trabajos de inteligencia de la estrategia de seguridad lograron geolocalizar el origen de varias de estas llamadas al interior de diversos centros penitenciarios del país. Específicamente, se ubicaron tres registros provenientes del Penal Regional de Altamira, dos registros del Penal Regional de Matamoros y un registro del Penal de Santa Martha Acatitla.

El subsecretario hizo un llamado a la población a mantenerse alerta y, en caso de recibir una llamada sospechosa, seguir la recomendación inmediata: Cuelga, Verifica y Marca al 089, número de denuncia anónima.