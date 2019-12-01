Michoacán: Ataque a bar pinta de rojo la Zamora de Carlos Soto; al menos 5 muertos tras irrupción de comando a minutos del Ayuntamiento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 00:09:32

Zamora, Mich., a 3 de octubre de 2026.— Un ataque armado registrado la noche de este viernes en el bar El Quijote, ubicado sobre la avenida Virrey de Mendoza, dejó varias personas sin vida y habría además personas lesionadas.

De acuerdo con información preliminar de fuentes oficiales, en el establecimiento fueron localizadas cinco personas fallecidas por impactos de arma de fuego. Otras versiones surgidas durante los primeros minutos posteriores a la agresión señalaban entre seis y ocho víctimas, considerando muertos y heridos, cifra que deberá ser precisada por las autoridades.

El hecho cobra especial relevancia por haberse registrado sobre Virrey de Mendoza, una de las avenidas de importante circulación de Zamora, y a aproximadamente ocho minutos en vehículo de la Presidencia Municipal, lo que vuelve a colocar bajo escrutinio la estrategia de seguridad de la administración encabezada por el alcalde Carlos Soto Delgado.

El episodio ocurre además pocas semanas después de que el propio presidente municipal destacara públicamente el fortalecimiento de la Policía Municipal. El 5 de septiembre, durante la incorporación de tres nuevas patrullas, Soto aseguró que las unidades representarían mayor presencia policial en las calles y una mejor capacidad de respuesta ante los llamados de la ciudadanía.

La administración municipal también ha presentado la seguridad como una de sus prioridades. En su Primer Informe de Gobierno, Soto destacó la atención de este rubro dentro de las acciones de su gobierno.

Por ello, un ataque de esta magnitud en una zona transitada y relativamente cercana al corazón administrativo de la ciudad abre nuevamente cuestionamientos sobre los mecanismos de prevención y vigilancia.

Las interrogantes cobran mayor peso frente al discurso reciente del Gobierno Municipal sobre el fortalecimiento de sus capacidades operativas. Apenas en septiembre, las autoridades municipales sostenían que la coordinación entre corporaciones permitiría atender de manera oportuna situaciones de riesgo y reforzar la vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad.

Tras la agresión, corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia se movilizaron al lugar, mientras la zona fue resguardada para las diligencias correspondientes.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias que originaron el ataque, la identidad de las víctimas y si existen personas detenidas. Tampoco se ha informado oficialmente sobre el número definitivo de lesionados.

Más allá del discurso institucional y de las cifras con las que el Ayuntamiento ha defendido los avances en seguridad, el ataque en El Quijote coloca nuevamente sobre la mesa una exigencia concreta para el gobierno de Carlos Soto: explicar qué ocurrió con la vigilancia y la capacidad preventiva en una de las zonas concurridas de Zamora y qué medidas se tomarán después de este episodio de violencia.