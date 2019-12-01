Accidente en la Morelia-Pátzcuaro deja tres personas lesionadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 15:27:54

Morelia, Michoacán, 3 de octubre de 2026.- Un saldo de tres personas lesionadas, fue el que dejó la volcadura del vehículo en el que viajaban, hechos registrados en la carretera Morelia–Pátzcuaro, a la altura de la comunidad de La Estancia.

Al respecto se informó que tras el reporte del accidente, se movilizaron al sitio elementos de Protección Civil Estatal, en donde localizaron la unidad fuera de la cinta asfáltica, con sus ocupantes lesionados.

Debido a las condiciones del terreno y la ubicación en la que quedó el vehículo, fue necesaria la intervención de personal especializado en rescate con cuerdas para realizar las maniobras de extracción.

Los tres ocupantes fueron puestos a salvo, recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados a un hospital para su valoración médica.

Durante las labores de auxilio se pidió a los automovilistas disminuir la velocidad y extremar precauciones al circular por este tramo carretero.