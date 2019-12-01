Caen alcalde y ex edil de Suchiapa, tras operativo en Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 12:20:25

Suchiapa, Chiapas, a 3 de octubre 2026.- Jorge Lorenzo Lara Cordero, alcalde de Suchiapa y Alexis Nucamendi Gómez, ex edil del mismo municipio, fueron detenidos por la Policía Ministerial de Investigación, durante un operativo en el estado de Chiapas.

De acuerdo con la información oficial, las detenciones se llevaron a cabo en la colonia San Estebán, de la cabecera municipal mencionada, en punto de las 5:29 horas del 3 de octubre.

“Actualmente, los implicados se encuentran en traslado y a disposición del Juez Local del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento”, señalan los registros oficiales.

Igualmente, el medio Excélsior indicó que ambos detenidos mantienen una relación sentimental.

Al corte de esta edición no han detallado de forma oficial los delitos específicos que se les imputan.

Cabe recordar que, hace unos días, el director de la Policía Municipal de Suchiapa, Jesús Antonio “N”, fue arrestado por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada, así como haber facilitado la fuga de un líder criminal perteneciente al denominado Cártel Chiapas Guatemala.