Empresario acusado de extorsión se fuga tras audiencia en Tlalnepantla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 13:50:04

Tlalnepantla, Estado de México, a 3 de octubre 2026.- El empresario Samuel Baldomero Martínez Carpio, acusado de extorsión agravada en agravio del exsecretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida se fugó tras la audiencia celebrada en los juzgados del penal de Barrientos, ubicado en Tlalnepantla, Estado de México.

Según fuentes judiciales, previo al escape del señalado, el equipo legal de la víctima solicitó que se le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Lo anterior, al señalar en la audiencia que el empresario violó la medida cautelar de monitoreo electrónico al salir de las áreas autorizadas por el Centro Estatal de Medidas Cautelares del Estado de México.

Por lo anterior, la jueza de Control Diana Daydadubeth Albarrán Calixto, al advertir que se llevó a cabo la falta, decidió retirar las medidas cautelares previamente aplicadas e imponer la medida solicitada por la FGJ mexiquense.

Momentos después, agentes de seguridad acompañaron al acusado hasta la puerta del tribunal, en donde subió a un automóvil de la marca Mercedes Benz, con apoyo de su equipo legal.

El empresario Martínez Carpio salió de las instalaciones y al corte de esta edición se desconoce su paradero.