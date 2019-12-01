Atacan a policías municipales cerca del Aeropuerto Internacional de Mazatlán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 10:50:19

Mazatlán, Sinaloa, a 3 de octubre 2026.- Un comando armado abrió fuego contra elementos de la Policía Municipal de Mazatlán sobre la carretera que lleva al Aeropuerto Internacional de la ciudad portuaria, según informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP).

La dependencia estatal indicó a través de un comunicado que la agresión ocurrió en una zona cercana a la vía de acceso a la terminal aérea, por lo que las autoridades desplegaron de inmediato un operativo de seguridad en el sector.

En ese sentido, detalló que en el sitio actúa el Grupo Interinstitucional de Seguridad, para devolver el orden y mantener la situación bajo control.

Igualmente, la SSP aseguró que las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán se mantienen sin afectaciones.

Al corte de esta edición, las autoridades no han informado sobre personas detenidas, lesionadas o fallecidas como consecuencia de la agresión.