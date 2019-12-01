SSPC abre convocatoria 2026 para integrarse al Servicio de Protección Federal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 10:59:01

Ciudad de México, 21 de enero del 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lanzó la convocatoria 2026 para que mujeres y hombres de entre 18 y 65 años se integren al Servicio de Protección Federal (SPF), corporación encargada de la protección, custodia y vigilancia de personas, bienes e instalaciones del Gobierno Federal, con plazas disponibles en distintas entidades del país.

La convocatoria está dirigida a aspirantes de todo México que deseen ocupar el cargo de Guardias especializados, quienes brindarán seguridad a dependencias de la Administración Pública Federal, órganos del Poder Legislativo y Judicial, así como a organismos autónomos e instituciones que lo soliciten.

Las vacantes ofrecen un salario mensual neto de 13 mil 607 pesos, además de prestaciones superiores a las de ley, entre ellas seguro médico por riesgo, seguro de vida, seguridad social, crédito hipotecario, 20 días de vacaciones al año, prima vacacional, aguinaldo, vales de despensa anuales, licencias de maternidad y paternidad, así como capacitación continua y certificaciones nacionales e internacionales.

Entre los requisitos se encuentran contar con secundaria terminada, estatura mínima de 1.50 metros para mujeres y 1.60 metros para hombres, buen estado de salud física y mental, y disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier parte del país.

Las personas aspirantes deberán presentar documentación como comprobante de domicilio, certificado de estudios, INE vigente, CURP, constancia de situación fiscal actualizada, referencias personales y, en el caso de los hombres, cartilla del Servicio Militar Nacional liberada. El listado completo de requisitos puede consultarse en el sitio oficial: https://convocatoria.spf.gob.mx/.

Como parte del proceso, la SSPC realizará jornadas de reclutamiento en diversas entidades. En la Ciudad de México será en la alcaldía Milpa Alta el día 26; en el Estado de México en municipios como Texcoco (19), Acolman (20), Atlautla (23), Teotihuacán (23), Amecameca (26), Otumba (28), Valle de Chalco (28), Chimalhuacán (30) y Nezahualcóyotl (30).

También habrá jornadas en Morelos (Cuautla 20, Jojutla 21 y Cuernavaca 22), Puebla (26 y 27) y Tlaxcala (Apizaco 29 y Tlaxcala capital 30).

Además, las personas interesadas pueden acudir de forma permanente a las oficinas de reclutamiento en la Ciudad de México, ubicadas en Avenida Miguel Ángel de Quevedo 915, alcaldía Coyoacán, o en Ecatepec, Estado de México, en Avenida Circunvalación 353, colonia Santa Clara Coatitla.

Para mayor información, la SSPC invitó a consultar las redes sociales del SPF en Facebook @Proteccionfederal1, en X @spf_sspc, o comunicarse a los teléfonos 800 00 77377 y 55 5484 6700, extensiones 68482, 68483, 68486 y 68515.

La dependencia destacó que esta convocatoria representa la oportunidad de integrarse a una corporación comprometida con la seguridad del país y de iniciar una carrera profesional con desarrollo continuo.