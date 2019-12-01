Medios de comunicación ayudan en localización de familiares de joven hospitalizado en Uruapan

Uruapan, Michoacán, a 21 de enero de 2026.- Gracias a la intervención oportuna de los medios de comunicación, fue posible localizar a los familiares de un joven que permanecía en calidad de desconocido y en estado grave en el Hospital General de Uruapan “Dr. Pedro Daniel Martínez”, tras sufrir un accidente automovilístico.

El joven resultó lesionado de gravedad luego de volcar el vehículo que conducía sobre el Libramiento Oriente, donde salió proyectado de la unidad y sufrió lesiones severas, principalmente en la cabeza. Tras el accidente fue auxiliado por paramédicos y trasladado de urgencia al hospital, sin que en ese momento se contara con datos sobre su identidad.

La difusión responsable de la información permitió que sus familiares fueran ubicados en un corto periodo de tiempo, lo que facilitó el acompañamiento, la toma de decisiones médicas y el seguimiento oportuno de su estado de salud del joven dedicado al trabajo en una vinatería en esta ciudad.

Este hecho resalta la importancia del trabajo informativo y la función social de los medios de comunicación, que en situaciones críticas pueden convertirse en un puente fundamental entre las instituciones, la ciudadanía y las familias que enfrentan momentos de incertidumbre.