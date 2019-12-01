Aumenta a siete el número de muertos tras accidente en la Uruapan-Carapan

Aumenta a siete el número de muertos tras accidente en la Uruapan-Carapan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 12:15:39
Uruapan, Michoacán, a 21 de enero 2026.- Con la muerte de dos personas mientras recibían atención médica en un nosocomio de esta ciudad, aumentó a siete el número de personas muertas tras en choque vehicular registrado en la carretera Uruapan-Carapan.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, sobre la referida carretera, en las inmediaciones de Rancho Morelos, se registró un choque entre dos vehículos, a consecuencia  de lo cual perdieron la vida cinco personas en el lugar.

Otras seis personas resultaron heridas mismas que fueron enviadas a distintos nosocomios de la ciudad de Uruapan, lamentablemente dos de ellas murieron mientras recibían atención médica, con lo que suma siete las víctimas mortales del percance.

Es de mencionar que el chofer de uno de los vehículos involucrados en el incidente, fue requerido para deslindar responsabilidades.

