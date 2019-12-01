"INE quitó de manera injusta a Raúl Morón su candidatura": Claudia Sheinbaum tiene su favorito en Michoacán

Ciudad de México, 21 de enero del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encendió el debate político en Michoacán, al asegurar que al hoy Senador de la República, Raúl Morón Orozco, le fue retirada de manera injusta la candidatura al Gobierno del Estado en el año 2021, por los actores que conformaban en ese entonces el Instituto Nacional Electoral (INE).

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo se refirió a los antecedentes del INE en pleno debate de la reforma electoral y recordó el caso del profesor Morón como ejemplo de que el árbitro en las elecciones en México debe sufrir modificaciones.

“La estafa maestra o nunca esclarecieron otras cosas de dinero ilícito que estuvo en las campañas o de fraudes claros y abiertos para que no llegara la presidencia López Obrador, o de las últimas cuando quitaron a Morón de Michoacán por una cosa menor, absolutamente menor”, declaró la mandataria mexicana.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal dijo que el caso de Morón se trató de buscar hacerle un daño político a Morena a falta de un fondo verdadero para retirarle la candidatura.

“Solamente porque querían hacerle daño a Morena en ese momento en Michoacán”, sentenció.

Las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum llegan en un momento de tensión política al interior de Morena Michoacán, donde está por definirse la candidatura al Gobierno del Estado para el proceso electoral 2027, con Raúl Morón que busca volver a hacerse de la candidatura y otra fracción morenista, encabezada por el actual gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, que buscan que la candidata sea mujer.