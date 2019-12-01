En Uruapan, Michoacán, conductor está grave tras chocar con su vehículo 

En Uruapan, Michoacán, conductor está grave tras chocar con su vehículo 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 12:15:55
Uruapan, Michoacán, 21 de enero del 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, bajo condiciones de gravedad, resultó un individuo el cual sufrió un accidente con su vehículo, hechos registrados en el Libramiento Oriente de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas as y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad, en las inmediaciones de la empacadora Calavo, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos toma de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un individuo que estaba lesionado de consideración.

Sobre el percance, con base en las evidencias físicas y peritajes de hechos, que la víctima conducía un vehículo Nissan Tiida, cuado perdió el control, y terminó volcado fuera de la carpeta asfáltica.

