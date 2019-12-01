En Uruapan, Michoacán, muere periodista Antonio Balam a 17 días de atentado armado

En Uruapan, Michoacán, muere periodista Antonio Balam a 17 días de atentado armado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 11:42:21
Uruapan, Michoacán, 21 de enero del 2026.- Luego de permanecer hospitalizado por espacio de más de 15 días, el periodista Antonio Balam, perdió la vida a consecuencia de las lesiones que sufrió al ser baleado el pasado 4 de enero en la ciudad de Uruapan, Michoacán.

Cómo se recordará el día en mención Antonio circulaba a bordo de su motocicleta sobre la avenida Fray Juan de San Miguel, en la colonia La Quinta.

En un momento determinado en el cruce con Anillo de Circunvalación, Balam fue interceptado por sujetos armados quienes lo atacaron a tiros.

Como resultado del hecho criminal Antonio fue llevado a un hospital en donde, pese a los esfuerzos de los galenos por salvarle la vida, este martes, feneció.

