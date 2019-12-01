Extorsión en gimnasio moviliza a elementos policiales en Celaya, Guanajuato

Celaya, Guanajuato, 21 de enero del 2026.- Hasta el momento no se reportan personas detenidas tras el hecho que generó un despliegue policiaco en un gimnasio ubicado en la zona norponiente de la ciudad, el cual fue confirmado por autoridades municipales como un caso de extorsión y no un asalto, como inicialmente se difundió en redes sociales.

El presidente municipal Juan Miguel Ramírez explicó que los presuntos responsables acudieron al establecimiento cuando no se encontraban ni el propietario ni el encargado, permaneciendo únicamente una empleada, quien presentó una crisis nerviosa y fue atendida por elementos de la Policía de Género y personal de seguridad. “Llegaron rápido los policías, pero ya no estaban. Se apoyó a la persona que se encontraba en el lugar”, indicó.

El alcalde detalló que la Policía Preventiva actuó como primer respondiente y que toda la información recabada, incluyendo registros de cámaras de videovigilancia, drones y datos aportados por el propio establecimiento, fue entregada a la Fiscalía, instancia que ya realiza las investigaciones correspondientes en coordinación con el equipo anti-extorsión del Gobierno del Estado.

Señaló que este es el primer reporte de extorsión en un gimnasio durante la actual administración y aseguró que el municipio continuará con labores de prevención, vigilancia y apoyo a las autoridades investigadoras.

“En la medida en que se logre detener a los responsables, este delito va a disminuir”, expresó.

Juan Miguel Ramírez reiteró el llamado a comerciantes y ciudadanos a denunciar este tipo de hechos, al tiempo que sostuvo que, pese a la persistencia de este delito, se han registrado avances en materia de seguridad. “Seguiremos trabajando para que la ciudadanía tenga mayor tranquilidad y confianza, y para que estos casos no queden impunes”, concluyó.