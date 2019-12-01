Regresa a casa Brandon Isacc, desaparecido a los 15 años; sus restos estuvieron más de una década en una fosa común en Veracruz

Veracruz, Veracruz, 21 de enero del 2026.- Después de más de 12 años de búsqueda, los restos de Brandon Isacc Hernández Blanco, quien fue privado de la libertad a los 15 años en Coatzintla, Veracruz, fueron entregados a su familia, luego de permanecer durante más de una década en una fosa común tras ser asesinado por un grupo criminal.

Brandon desapareció el 9 de junio de 2012, cuando fue sacado de manera violenta junto con al menos otros cuatro menores de edad. Dos días después, el 11 de junio, los cuerpos de 14 personas fueron localizados dentro de una camioneta abandonada en la comunidad de Potrero del Llano, en el municipio de Álamo Temapache. Los restos se encontraban distribuidos en aproximadamente 30 bolsas de plástico.

Por temor a represalias —pues la familia fue amenazada de muerte— no se presentó denuncia en aquel momento, lo que retrasó durante años el inicio formal de su búsqueda.

Fue hasta 2020, con la llegada de la Brigada Nacional de Búsqueda a Poza Rica, que se retomaron las diligencias ante autoridades ministeriales y periciales. Durante la revisión de registros del entonces Instituto de Medicina Forense, la madre del adolescente, Enriqueta Blanco, identificó un tatuaje distintivo en una ficha de personas no identificadas, lo que permitió vincularlo con uno de los cuerpos hallados en 2012.

Tras diversos estudios técnicos y forenses, se confirmó la identidad de Brandon, lo que permitió finalmente la entrega de sus restos.

El Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica y la Red Unidos por los Derechos Humanos A.C. informaron sobre el retorno de Brandon a casa y expresaron su solidaridad con su madre.

“Hoy abrazamos a nuestra compañera Enriqueta Blanco, quien ha recibido de vuelta a su hijo Brandon Isacc”, señalaron, al tiempo que reiteraron su exigencia de paz y justicia para las familias buscadoras.