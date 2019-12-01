Intercambian metralla la noche del martes en Zamora, Michoacán; balacera causa pánico en habitantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 08:53:42

Zamora, Michoacán, 21 de enero del 2026.- La noche del martes sujetos desconocidos que tripulaban a bordo de un vehículo de color rojo realizaron detonaciones de arma de fuego en la colonia Las Fuentes, al momento no se reportan víctima, informaron fuentes policiales.

Por información recabada por este medio de comunicación se informó que en el 911 recibieron un reporte ciudadano sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Olivo del citado Asentamiento Humano.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Guardia Nacional y Defensa se movilizaron a la citada calle donde entre las calles Camichin y Olmo encontraron varios casquillos percutidos así como una persona tirada en la vía pública, la cual sufrió crisis nerviosa.

De inmediato resguardaron el lugar y enseguida llegaron paramédicos de Rescate quienes auxiliaron al masculino de 43 años de edad, quien no requirió ser trasladado a un nosocomio.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado llegaron al lugar para recabar los indicios e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.