SSP Michoacán, pone en marcha dispositivo de vigilancia Buen Fin seguro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 08:57:38

Morelia, Michoacán, 14 de noviembre del 2025.- Con la finalidad de garantizar la seguridad, paz y tranquilidad de la población en el Buen Fin 2025, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha desplegado un dispositivo integral de seguridad, prevención y vigilancia en toda la entidad. Este operativo se realiza en el marco del fin de semana de mayores ofertas comerciales del año.

Sobre el partirse se informó que los agentes de la Guardia Civil enfocarán sus acciones en los centros comerciales, zonas bancarias, tiendas departamentales y sitios de mayor afluencia. Las labores incluirán recorridos a pie, patrullajes motorizados y la instalación estratégica de puntos de inspección.

También se contará con el monitoreo permanente del C5 Michoacán, a través de sus cámaras de videovigilancia y arcos carreteros, para brindar una atención inmediata ante cualquier eventualidad.

De igual manera, la SSP pone a disposición de la ciudadanía los teléfonos 911 emergencias y 089 denuncia anónima para brindar apoyo y asesoría en tiempo real.