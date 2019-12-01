Habitantes de Buenavista bloquean carretera Buenavista-Apatzingán 

Habitantes de Buenavista bloquean carretera Buenavista-Apatzingán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 13:44:26
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Buenavista, Michoacán, a 3 de octubre 2026.- Habitantes de Buenavista Tomatlán exigen la aparición con vida de varios jóvenes, quienes presuntamente habrían sido privados de la libertad por elementos de la Policía Municipal de Tepalcatepec, por lo que bloquearon la carretera Buanavista-Apatzingán.

Al respecto se informó que fue este sábado que habitantes de esta localidad bloquearon con llantas, palos y ramas la  referida carretera, ello exigiendo la aparición de los jóvenes, quienes a decir de los manifestantes fueron privados de la libertad por policías de Tepalcatepec.

Por tal motivo colocaron llantas y bloquearon la carretera Buenavista -Apatzingán, para posteriormente prenderle fuego.

Es de mencionar que hasta el momento, se desconocen las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos, así como el paradero de los jóvenes.

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