SSP Michoacán alerta sobre suplantación de identidad en línea

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 14:06:56

Morelia, Michoacán, 20 de agosto del 2025.– La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, a través de la Policía Cibernética de la Guardia Civil, emitió una alerta por el incremento de casos de “spoofing”, modalidad de fraude en línea en la que delincuentes se hacen pasar por personas, empresas o instituciones.

Mediante labores de monitoreo permanente, se detectó que este tipo de delito se presenta principalmente a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes falsos que simulan provenir de bancos u organismos oficiales, con el objetivo de obtener contraseñas, datos bancarios e información personal para cometer fraudes o robos de identidad.

La SSP recomendó a la ciudadanía:

Verificar la autenticidad de remitentes antes de abrir correos o mensajes.

Confirmar la información directamente con la empresa o institución correspondiente.

Evitar compartir datos personales o financieros por teléfono, correo o mensajes.

Activar la autenticación en dos pasos en cuentas digitales.

La institución recuerda que el número de emergencias 911 está disponible las 24 horas del día para brindar atención y orientación en caso de detectar alguna situación relacionada con este tipo de delitos cibernéticos.